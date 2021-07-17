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FLO Akademi, yeni nesil ayakkabı profesyonellerini sektöre kazandıracak - Son Dakika

FLO Akademi, yeni nesil ayakkabı profesyonellerini sektöre kazandıracak

17.07.2021 10:54
FLO Akademi, yeni nesil ayakkabı profesyonellerini sektöre kazandıracak, System.String[]

FLO Mağazacılık, ayakkabı perakendesinde ortak bir kültür oluşturma vizyonu doğrultusunda, çalışanlarının kariyer hedeflerini desteklemek, sektörel gelişimine katkı sağlamak ve verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirdiği FLO Akademi'de çalışmalarına hızla devam ediyor.

FLO Mağazacılık, ayakkabı perakendesinde ortak bir kültür oluşturma vizyonu doğrultusunda, çalışanlarının kariyer hedeflerini desteklemek, sektörel gelişimine katkı sağlamak ve verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirdiği FLO Akademi'de çalışmalarına hızla devam ediyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den çıkacak 10 global markadan biri olmak amacıyla yatırımlarına devam eden FLO Mağazacılık, ayakkabı perakendesinde ortak bir kültür oluşturma vizyonu ile çalışanının bireysel gelişimi ve kariyer hedeflerine katkı sağlamak amacıyla 2020 yılı Mart ayında FLO Akademi'yi kurdu.

Teknik bilgiden tasarıma kadar tüm ayakkabı üretim süreçlerine yönelik 28 konu başlığı altında eğitim verilen FLO Akademide, var olan bilgi birikimini ve entelektüel sermayeyi açığa çıkartarak, istihdam edilen çalışanları sistematik bir programla ayakkabı ile ilgili tüm konularda uzmanlaştırmak hedefleniyor. Kuruluşundan bu yana 486 FLO çalışanına uygulamalı ve teorik olarak toplam 2 bin 593 saat eğitim verilen FLO Akademi'de, 2021 yılı içerisinde toplam 500 FLO çalışana 20 bin saat eğitim verilmesi hedefleniyor. FLO Akademi kapsamında merkez ve saha operasyonları 2 ana kategoride ele alınıyor. Her bir pozisyon için teknik, süreç ve standartlar, davranışsal bazlı temel yetkinlik ve yönetsel yetkinlik gelişim programlarının kurgulandığı eğitimler, online veya sınıf içi olarak gerçekleştiriliyor.

Teorik eğitimlerin çeşitli pratik çalışmalarla desteklendiği FLO Akademisi'nde, katılımcıların pozisyonları, bilgi ve tecrübeleri göz önünde bulundurularak, Akademik Kurul ve Birim Yöneticileri tarafından katılımcılara özel gelişim planları hazırlanıyor. Bu planlar dahilinde tamamlanması gereken eğitimler belirleniyor. Her eğitim sonunda FLO Akademiye katılan çalışanlara yönelik düzenlenen sınavdan alınan başarı puanı, eğitim geri bildirim anketi, eğitim endeks hesaplamaları ve yönetici geri bildirimleri ile ölçülüyor. Sınavdan 80-100 arasında puan alan katılımcılar eğitimlerini sertifika alarak tamamlıyor.

Tematik eğitim programlarının ilki olan Ayakkabı Okulu eğitimlerine başladı

FLO Akademi altında tematik eğitim programları da hayata geçiriliyor. Çalışanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek akademik içeriklerle oluşturulan FLO Akademi, bünyesinde ilk olarak faaliyete geçirilen Ayakkabı Okulu'nda konusunda uzman iç eğitmenleriyle birlikte programın ilk etabı tamamlandı. Ayakkabı Okulu ile ayakkabıyı en doğru şekliyle tanıyan ve ayakkabının gelişimini sürdürülebilir kılmayı sağlayan insan kaynağı yetiştiriliyor. Alanında uzman FLO çalışanları tarafından akademik bir yaklaşımla 30'a yakın farklı eğitim başlığı sunulan akademide, özel içerik ve konulardan oluşan eğitimlerle çalışanların mesleki gelişimine destek veriliyor. Eğitimlerini yaygınlaştırmayı hedefleyen Ayakkabı Okulu, gelecek vizyonu kapsamında buradan elde edilen bilgi ve birikimi ilk olarak 300'ün üzerinde tedarikçiyle paylaşmayı planlıyor.

FLO Akademi kapsamında çalışanlara kendilerini sürekli geliştirme fırsatı sunarak, ortak bir kurum kültürü oluşturmayı hedefleyen FLO, 2021 yılının sonuna doğru "Teknoloji Okulu"nu da hayata geçirecek. Teknolojinin perakende dünyasında yükselen bir yetkinlik olmasından yola çıkarak çok kısa bir zaman içerisinde, FLO çalışanları Teknoloji Okulu altında güncel eğitimlere katılacak. Gelecek 5 yıl içerisinde bünyesine 3 yeni okul daha katmayı planlayan FLO Akademi'de ağırlıklı olarak perakende ve liderlik gelişimi eğitimleri öne çıkarılıyor.

"FLO Akademi sektöre öncü olan bir platform oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FLO Mağazacılık İnsan Kaynakları Direktörü Hüseyin Çolak, yarım asrı aşkın bir süredir ayakkabı sektörünün gelişim ve dönüşümünde önemli roller üstlenen FLO'nun, sektör liderliğini gelecekte de devam ettirmek için yeni nesil insan kaynağına odaklandıklarını vurguladı. Çolak, "FLO Akademi bünyesinde, yeni yeteneklerin potansiyellerinden katma değer elde edebileceğimiz ve onların kariyer gelişimlerine ciddi anlamda destek sunabileceğimiz eğitimler veriliyor.

FLO Akademi'de yapılan çalışmaların hem kurum içinde hem de sektörde önemli bir yeri var. Sektörde başka bir örneğine rastlamadığımız FLO Akademimiz, gerek danışma kurulu, gerek eğitim sistematiği, gerekse çalışanlara sağladığı özel gelişim planları ile ayakkabı sektörüne öncü olan bir platform oldu. Akademide, alanında uzman eğitmenlerimiz ile birlikte katılımcılar tasarım eğitimlerinde senaryo bazlı özel çalışmalar ve projeler hazırlıyor. Aynı zamanda süreç bazlı eğitimlerle de çalışma arkadaşlarımızın gelişimlerine destek oluyoruz. FLO Akademi ile yeni neslin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, her alanda hem markamıza hem de sektörümüze tecrübeli yeni nesil insan gücü kaynağını kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstihdam, Türkiye, Mart, Flo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FLO Akademi, yeni nesil ayakkabı profesyonellerini sektöre kazandıracak - Son Dakika


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