FLO'dan 2. ürüne yüzde 50 indirim kampanyası

FLO, sonbahar alışverişini en uygun şekilde tamamlamak isteyenlere yönelik "2. ürüne yüzde 50 indirim" kampanyası başlattı.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, sneakerdan klasik ayakkabılara, çizmelerden botlara kadar pek çok üründe sunduğu fiyat avantajıyla sonbahar kombinlerine şık bir dokunuş yapıyor.

Sadece FLO Mağazalarında geçerli "2. ürüne yüzde 50 indirim" kampanyası ile şirket, uygun fiyatlı ve kaliteli ayakkabı arayışında olanları memnun ediyor.

Öte yandan, her moda ve tarza uygun modeller sunan flo.com.tr, seçili tüm ürünlerde sepette yüzde 20 indirim kampanyasını başlattı.

Yenilenen içeriğiyle trend tasarımlara yer veren flo.com.tr, sunduğu hizmetlerle hızlı ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatırken son moda ayakkabıları kullanıcılarına sunuyor.

Flo.com.tr'den yapılan alışverişlerde istenirse ürünler FLO mağazalarından teslim alınabilirken, değişim ve iade işlemleri mağazalardan kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca kapıda nakit ödeme imkanı, avantajlı taksit seçenekleri ve 175 TL üzerine ücretsiz kargo hizmeti sunuluyor.