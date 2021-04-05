Flo'dan çocuklara 23 Nisan'a özel rengarenk seçenekler - Son Dakika

Flo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hem renkli hem de eğlenceli adımlar atmak isteyen çocuklar için ilkbahar/yaz koleksiyonundan alternatifler sunuyor.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, bayram coşkusunu tüm sevinciyle yaşayan çocuklara, ebeveynlerin hediye edebileceği en güzel alternatifler arasında yer alan Flo ayakkabı modelleri, günlük yaşamda ve özel günlerde rahatlıkla kullanılıyor.

Flo ilkbahar/yaz koleksiyonundaki ugly sneaker, süper kahramanlı, cırt cırt detaylı ve çiçek desenli modeller ile her yaşa ve her zevke hitap eden tasarımlar yer alıyor. Kız çocuk koleksiyonunda yer alan metalik etkiler, pırıltılı detaylar, çiçek desenleri ve lisanslı modeller, küçük hanımların kombinlerinin tamamlayıcı parçası oluyor. Renklerde ise pembe, beyaz, siyah, lacivert renkleri öne çıkıyor.

Flo çocuk aksesuar koleksiyonunda yer alan simli sırt çantaları, metalik cüzdanlar, kedi, gökkuşağı, karpuz ve flamingo desenler, ayakkabılar ile harika bir uyum yakalıyor. Flo koleksiyonunda baharla birlikte renklenen spor ayakkabılarını uçuşan elbiseler, tulumlar, şortlarla tamamlayan kız çocukları, ilkbahar ve yaz stilini kendileri yaratıyor.

Flo'da erkek çocukların dünyası da en az kızlar kadar renkli ve cool detaylardan oluşuyor. İlkbahar ve yaz aylarının her daim modası olan ugly sneakerlar, deri detaylı sneakerlar, Flo yorumuyla küçük beyler ile buluşuyor. Mavi, gri, lacivert, siyah, beyaz tonlarıyla ön plana çıkan koleksiyon, bağcıklı ve cırt cırtlı modeller ile de kullanım kolaylığı sağlıyor. Koleksiyon; pantolon, gömlek, ceket, sweat, eşofman gibi hem spor hem şık kombinlerin tamamlayıcısı oluyor. Flo aksesuar koleksiyonunda yer alan sırt çantaları ise beylerin konforunu korurken, aynı zamanda şık bir görüntü katıyor.