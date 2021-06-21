FLO'dan yaz ayı için terlik ve sandalet modelleri - Son Dakika

FLO, yazın sıcak günleri için müşterilerine sandalet ve terlik modelleri sunuyor.

FLO açıklamasına göre, sandalet ve terlik koleksiyonlarında kadın, erkek ve çocuklar için birbirinden renkli ve farklı modellerin yer alıyor.

FLO'nun kadınlar için seçtiği terlik ve sandaletler arasında, bantlı ve hafif tabanlı modeller konforları ile öne çıkarken, sahil yürüyüşleri için de sportif modeller sunuluyor. FLO'nun ince bantlı ve topuklu ürün seçenekleri de bulunuyor.

Koleksiyonda, kahve, siyah, beyaz, bej gibi her kıyafetle uyum yakalayabilecek renkler yer alırken, FLO'nun ister elbiseler ve eteklerle, ister keten pantolon, kapri ve şortlarla kombinlenecek çeşit çeşit terlik ve sandalet modelleri müşterilerin beğenisine sunuluyor.

FLO, casual ve sportif stillerini yazın da sürdürmek isteyen erkekler için ise hem deri hem de kumaş modellerin yer aldığı seçenekler bulunuyor. Kolay kullanımın ön plana çıktığı, ayağı terletmeyen sandaletlerde, kahve ve siyah tonlar yer alıyor.

Hem kız hem de erkek çocuklar için de koleksiyonunda geniş bir yer ayıran FLO, rengarenk ve cırt cırtlı modelleri sunuyor. Çocuk koleksiyonunda pembe, sarı, mavi, yeşil, beyaz ve daha pek çok renk öne çıkıyor.

FLO'nun sandalet ve terlik modellerini görebilmek için müşteriler FLO mağazalarına uğrayabilir, ya da www.flo.com.tr 'yi ziyaret edebilir.