Flo'dan yeni sezonda trend parçalar

Flo, tüm aktivitelere eşlik edecek yüzlerce modelin yer aldığı yeni sezon ürünlerini vitrine çıkardı.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, koleksiyon ürünleri arasında rengarenk spor ayakkabılar, bej, kahve, beyaz ve siyah gibi renklerle her kombinle uyum yakalayacak ince topuklu modeller, günlük spor ayakkabılar, tasarımlarıyla dikkati çeken çocuk ayakkabıları ve çantalar yer alıyor.

Kıyafetlerini ve stilini en doğru şekilde tamamlamak isteyen kadınlar, bu sezonda hem günlük hem de şık kombinlerini Flo ile yapabiliyor.

Kadınların vazgeçilmezi olan topuklu modeller; krem, taba, bej ve toz pembe renkleriyle her kombinle uyumlu oluyor. Casual ayakkabı modelleri ise tasarımlarıyla her mekana uyum sağlıyor.

Kalın tabanlı sneakerlar, beyaz ve toz pembe renkleriyle fark yaratırken, yaz sezonuna geçişin habercisi olan ayakkabı ve topuklu sandalet modelleri ise ister kot pantolon ister elbiseyle kombinlenebiliyor.

Flo, sadece kadınlara değil, erkeklere de sezonun en trend ürünlerini ulaştırıyor.

Çantalar ise Flo koleksiyonunda sezon trendlerini tüm şıklığıyla yansıtıyor. Pudra, krem, bej ve siyah gibi zamansız renklerin ön plana çıktığı Flo'nun çanta koleksiyonunda, klasik omuz çantası modellerinden çok gözlü ve kullanışlı sırt çantalarına, zarif kombinlerin kurtarıcısı el çantalarından sezonun trendi bel çantalarına kadar pek çok seçenek yer alıyor.

Zımba, metal aksesuar ve şeritler, kalın ve ince fermuar detaylarının yer aldığı çantalar hem günlük kıyafetlerle hem de özel gün ve davetlerde giysilere eşlik ediyor. ???????

Flo'nun geniş çocuk koleksiyonundaki ayakkabılar, miniklerin ilgisini çeken tasarımları ve her harekete kolaylıkla eşlik edecek dizayn ile sunuluyor. Lacivert, siyah, bordo, mor, pembe, pudra, haki renkli spor ayakkabılar minikleri bekliyor.

İç yapısı ve görüntüsüyle ilgi uyandıran çocuk outdoor modeller koşmayı ve zıplamayı seven miniklerin gözdesi oluyor. Kalın bantlı, cırt cırtlı, rengarenk çocuk sneaker modelleri ise çocuk modasının tüm izlerini taşıyor.