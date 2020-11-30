Flo, ev grubu ürünleriyle kış mevsimini sıcak karşılıyor - Son Dakika

Flo, ev grubu ürünleriyle de kış mevsimini sıcak karşılıyor.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, özel desenleriyle ve lacivert, kırmızı, gri, siyah, kahverengi, pembe, bej ve bordo gibi renkleriyle öne çıkan Flo panduflar, bileğe kadar uzanan boğazlı ve yumuşacık tabanlı terlik seçenekleriyle kadın ve erkeklerin ev konforuna katkı sağlıyor.

Flo Panduf Koleksiyonu'ndaki modeller, iç yapısıyla ısıyı muhafaza ediyor, kış boyunca ayakları sıcak tutarken, kaymaz taban özelliğiyle de adımların güvenle atılmasını sağlıyor.

Flo panduflar, rahatlığı tamamlarken aynı zamanda şık görünme fırsatı tanıyor ve gündelik kombinleri renklendiriyor.