FLO, Kuzey Makedonya'da ikinci mağazasını açtı - Son Dakika

FLO, Kuzey Makedonya'daki ikinci mağazasını başkent Üsküp'teki Capitol Mall alışveriş merkezinde açtı.

Mağazanın açılışına Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Oğuzhan Berber, FLO mağazaları Yurt dışı Operasyonlar Müdürü Fatih Fedai, FLO Balkanlar Sorumlusu Sevgi Yazıcı, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Fedai, çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Kuzey Makedonya'nın kendileri için stratejik bir pazar olduğunu belirten Fedai, "Balkanlara girerken Balkanları tanımak için çok önemli. İlk mağazamızı Kalkandelen'de açtık bir ay önce, bu ikinci mağazamız. Çok hızlı iki açılış yaptık ve buradan beklentilerimiz çok yüksek." ifadelerini kullandı.

FLO'nun 1960 yılında Türkiye'de kurulan bir firma olduğunu ve 28 ülkede kendi mağazalarını başarıyla devam ettirdiğini ifade eden Fedai, "Makedon ve Türk halkı birbirine çok benzer, çok yakın halklar dolayısıyla buradan çok ümitliyiz, çok heyecanlıyız burada açtığımız için." şeklinde konuştu.

Son yıllardaki mağaza açılışlarıyla birlikte ciddi bir büyüme gerçekleştirdiklerini ifade eden Fedai, "Bu yılın sonunda pandemi süreci de dikkate alınarak büyümeye yine devam edeceğiz. Yıl sonuna doğru inşallah Balkanlar'da üçüncü mağazamızı da Sırbistan'da Belgrad'ta BEO Mall'da açacağız. Mutluyuz, gururluyuz. Gelen tepkiler de bizi çok heyecanlandırıyor, çok sevindiriyor. Umarım Makedon halkı ile birlikte bütünleşip daha iyi yerlere geliriz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.