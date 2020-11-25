FLO'nun "Efsane İndirim Günleri" ile alışveriş keyfi katlanacak

FLO, 29 Kasım'a kadar "Efsane İndirim Günleri" ile seçili ürünlerde birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl kasım ayının son haftası alışveriş festivali yaşatan şirket, bu yıl da geleneksel indirim kampanyasıyla ayakkabı tutkunlarının radarına girecek.

Heyecanla beklenen indirimler, FLO'nun "Efsane İndirim Günleri" kampanyasında alışveriş severler ile buluşacak.

29 Kasım'a kadar geçerli olacak FLO'nun "Efsane İndirim Günleri" ile flo.com.tr'de yüzde 70'e varan, FLO mağazalarında ise avantajlı indirim oranlarıyla yeni sezon ihtiyaçları en uygun fiyata tamamlanabilirken, ayakkabı gardırobu yenilenebiliyor.

Sneakerdan bota, çizmeden outdoor modellere kadar tüm kategorilerde farklı indirim oranları uygulanan FLO'nun "Efsane İndirim Günleri"nde konforu ve rahatlığı ile dikkati çeken ayakkabılar, tekstil ürünlerinden aksesuarlara uzanan seçili binlerce ürün, alışveriş tutkunlarını bekliyor.

Kampanya kadın, erkek ve çocuklar için birbirinden trend ürünlerin yanı sıra global markaların en yeni modellerinde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

Nike, Lumberjack, Dockers By Gerli, Kinetix, Adidas, Butigo, Polaris, US Polo, Puma, Crocs, Mercedes, Vans, Reebok, Torex, Igor gibi dünyaca ünlü markaların en trend modelleri uygun fiyatlarla kampanyada yerini aldı.