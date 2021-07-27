Flo plaj çantaları yaz enerjisini sahillere taşıyor

Flo tatil sezonunun en çok tercih edilen plaj çantalarını tüketicisiyle buluşturuyor.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, yazı renkli geçirenlerin tercihi, kıyafetlerle kolay uyum yakalayan, ihtiyaç duyulabilecek her şeyin sığdırılabildiği Flo plaj çantalarından yana oluyor.

Flo'nun ürün grubu içerisinde yer alan plaj çantalarıyla renklenen yaz koleksiyonu her tarza hitap ediyor. Şeffaf, çiçek desenli, hasır ve bohça şeklindeki plaj çantaları, sahil kombinlerini en zarif şekilde tamamlıyor.