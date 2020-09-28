FLO, Siirt'e yeni mağaza açtı - Son Dakika

FLO, Siirt'e yeni mağaza açtı

Ayakkabı markası FLO, Siirt'teki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

FLO, Siirt'e yeni mağaza açtı, System.String[]

Ayakkabı markası FLO, Siirt'teki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FLO, Siirt Park AVM'de açtığı mağaza ile yurt içindeki mağaza sayısını 350'ye çıkardı.

Mağaza ağını her yıl daha da büyüten FLO, ulaşılabilir fiyatlı, kaliteli ve dünya trendlerine uygun ürünlerini Siirt'teki 335 metrekarelik yeni mağazasında bölge halkının beğenisine sunuyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarının yanı sıra Türkiye'nin online ayakkabı alışveriş sitesi www.flo.com.tr ile de hizmet veren FLO, yurt dışında da mağaza sayısını artırarak global marka olmak yolunda ilerliyor.

Türkiye, Siirt, Flo, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FLO, Siirt'e yeni mağaza açtı - Son Dakika Ekonomi

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