FLO Turuncu Bağcık ile En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi alanında ödül aldı

"Çocuklar İçin Birlikte Adım Atalım" diyerek 2018 yılında Turuncu Bağcık projesini başlatan FLO Mağazacılık, The Hammers 2020 Ödül Töreni'nde En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi alanında ödüle layık görüldü.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, FLO Mağazacılık'a ödül getiren Turuncu Bağcık projesiyle bugüne kadar 700 bin turuncu bağcık satıldı ve 150 bin çocuğa yeni ayakkabı ulaştırıldı.

FLO Mağazacılık, ticari anlamda yaptığı başarılı çalışmaların ardından sosyal sorumluluk alanında yaptığı projeler yürütüyor. Şirketlerin ticari bir kuruluş olmasının yanı sıra vatandaşlar için de değer yaratması gerektiğine inanan FLO Mağazacılık, The Hammers 2020 Ödül Töreni'nde En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi alanında ödüle layık görüldü. Kovid-19 pandemisi nedeniyle dijital ortamda düzenlenen The Hammers 2020 Ödül Töreni'nde FLO Mağazacılık'a ödül getiren proje ise markanın 2018 yılında başlattığı Turuncu Bağcık projesi oldu.

Her turuncu bağcık geleceğe atılan bir adım

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun pek çok kesiminden ihtiyaç sahibi insana destek olan FLO Mağazacılık, 2018 yılında "Çocuklar İçin Birlikte Adım Atalım" demiş ve onların yüzünü güldürmek için "Turuncu Bağcık" projesini başlatmıştı.

FLO, proje ile tüketicilere çağrı yaparak onların FLO mağazalarından ve "flo.com.tr'den" alacağı her turuncu bağcığın geliri kadar kendisinin de bağış yapacağını, elde edilen toplam gelir ile de çocuklara yeni ayakkabılar hediye edeceğini açıklamıştı.

Hala devam etmekte olan Turuncu Bağcık projesinde bugüne kadar 700 bin turuncu bağcık satıldı ve 150 bin çocuğa yeni ayakkabı ulaştırıldı. FLO'nun hedefi ise 1 milyon adet Turuncu Bağcık satışına ulaşmak.