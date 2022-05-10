FLO, yapay zeka projesi ile SAP ödüllerine damga vurdu! - Son Dakika

Teknoloji, hayatımızın her alanında önemli değişimlere neden olmaya devam ediyor. İş dünyasını da derinden etkileyen bu durum, yenilikçi çözümlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Söz konusu çözümleri üreten şirketlerden biri de kuşkusuz FLO.

Teknoloji alanında önemli yatırımlar yapan FLO, bir süre önce sektörde fark yaratan yapay zekan projesi FLO Wise'ı hayata geçirmişti. Bu çalışmasıyla ilgili kurumların takdirini kazanan şirket, son olarak AP Global'in yenilikçi çözümleri iş süreçlerine entegre eden şirketleri ödüllendirdiği "SAP İnovasyon Ödülleri 2022"de ödüle layık görüldü.

Dijital dönüşümün FLO'ya etkisi!

FLO, dijital projeleriyle sektöre öncülük ediyor

FLO Wise, 40 ülkeden 200'ü aşkın şirketin projelerinin değerlendirildiği "SAP İnovasyon Ödülleri 2022"de, dönüşüm kategorisinin kazananı oldu. FLO Wise'da bir yapay zeka asistanı sayesinde; müşterilerin mağazalara getirdiği hasarlı ürünler ile ilgili geçmiş iade bilgileri, ürünün temel özellikleri, mevsim koşullarına dayanan analizi, ürünü üreten tedarikçinin kalite geçmişi, benzer ürünlerdeki iade istatistikleri ve hatta geçmiş müşteri davranış analizi gibi birçok parametre dikkate alınarak müşteri memnuniyetini büyük oranda sağlanıyor.

FLO WISE projesinin ikinci ayağında ise, ayakkabı sektörünün kanayan yarası olan, bütünlüğü (sağ-sol teki) bozulan ayakkabılara çözüm bulunuyor. FLO Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş şunları söyledi:

"Geleneksel perakendeciliğin sınırlarını aşarak çok kanallı, çok markalı dijital odaklı global bir ürün şirketi haline dönüştük. Mağazacılığın dönüşen rolü ile birlikte, tüketicilerin beklentilerinin de ötesine geçerek online kanallar ile fiziki kanalları entegre biçimde kurgulama hedefimiz teknoloji çalışmalarımızı şekillendirdi. Bu doğrultuda müşterilerimize çok daha iyi hizmet verebilmek için hayata geçirdiğimiz projelerle perakende sektöründe pek çok konuda öncü olduk ve örnek alınan işler yaptık.

Sektörümüze özgü sorunlara yapay zeka teknolojisini kullanarak çözüm bulduğumuz FLO WISE, 40 ülkeden 200'ü aşkın şirketin projelerinin değerlendirildiği SAP global ödüllerinde Türkiye'den ödül alan sayılı projeler arasında yerini aldı.

Bu kıymetli ödülü almamızda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza bizi gururlandırdıkları için teşekkür ediyorum. Dijitalleşme odağımız ile birlikte müşterilerimize her seferinde en iyisini sunmayı ilke edinen bir yapı olarak, teknolojik dönüşümleri FLO'da gerçekleştirmeye ve sektörümüze de bu anlamda yön veren yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde toplam 105 milyon TL teknoloji yatırımı yaptık. Önümüzdeki iki yıl içerisinde de 150 milyon TL'nin üzerinde teknolojiye yatırım yapmayı planlıyoruz."

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu tarz teknoloji odaklı projeler, ileride alışveriş alışkanlıklarımızı nasıl değiştirecek? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.