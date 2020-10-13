FLO, yeni sezon koleksiyonunu tüketiciye sundu - Son Dakika

FLO, yeni sezon koleksiyonunu tüketiciye sundu

13.10.2020 10:19
FLO, yeni sezon koleksiyonunu tüketiciye sundu, System.String[]

2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonunu cazip fiyatlarla tüketicilerine sunan FLO, bu sezon da en dikkat çeken ayakkabılarını vitrine çıkardı.

2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonunu cazip fiyatlarla tüketicilerine sunan FLO, bu sezon da en dikkat çeken ayakkabılarını vitrine çıkardı.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda yüzlerce modelin yer aldığı, siyah, bordo, bej, pudra, taba, haki ve metalik renklerin hakim olduğu yeni koleksiyonunu beğeniye sunuyor.

Sonbahara uygun renkteki klasik model ayakkabılar, sneakerlar, makosenler, iş hayatının vazgeçilmezi stilettolar ve chelsea gibi son yıllarında gözdesi olan çeşit çeşit botlar, zımba, trok, metal toka ve renk detaylarıyla FLO vitrinlerinde yerini aldı.

Ayakkabıların yanı sıra, kombin tamamlayıcı parçalardan olan çantaları da tüketicilerin beğenisine sunan FLO, yeni sezon çantalarını da görücüye çıkardı.

Şirket, bunun yanı sıra her sezon olduğu gibi bu sonbaharda da çocukları sevindirmeye devam ediyor.

FLO'nun her zevke hitap eden geniş koleksiyonu sonbahar ve kış aylarında tüm çocukları en uygun fiyatlarla kalite ve moda ile buluştururken, her renk ayakkabının yer aldığı sonbahar kış koleksiyonunda, taba, lacivert, siyah, bordo, gri, pembe, pudra, haki renkli ayakkabılar hem okulda hem günlük hayatta kolaylıkla kullanılabilecek modeller arasında yer alıyor.

Sonbahar, Hakim, Metal, Flo, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FLO, yeni sezon koleksiyonunu tüketiciye sundu - Son Dakika Ekonomi

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