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FLO, yurt dışı mağaza sayısını 120'ye çıkardı - Son Dakika

FLO, yurt dışı mağaza sayısını 120'ye çıkardı

07.09.2021 10:34
FLO, yurt dışı mağaza sayısını 120'ye çıkardı, System.String[]

Türkiye'den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefiyle, yurt dışı mağaza açılışlarına ağırlık veren FLO, geçen 2 ay boyunca yurt dışında 9 yeni mağaza açarak yurt dışındaki toplam mağaza sayısını 120'ye çıktı.

Türkiye'den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefiyle, yurt dışı mağaza açılışlarına ağırlık veren FLO, geçen 2 ay boyunca yurt dışında 9 yeni mağaza açarak yurt dışındaki toplam mağaza sayısını 120'ye çıktı.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve yakın coğrafyada 600'ü aşkın mağazayla hizmet veren FLO Mağazacılık, yurt dışı büyüme stratejisi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye ayakkabı sektörünün pazar lideri FLO Mağazacılık, salgın döneminde de yurt dışındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye; Doğu Avrupa'dan Balkanlar'a Afrika'dan Arap Yarımadası'na, farklı lokasyonlarda mağazalar açmaya devam ediyor.

Türkiye'den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefiyle, ülkemizi 3 kıtada 21 ülkede temsil eden FLO, giriş yaptığı ülkelerde çok hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Salgına rağmen global yatırımlarını ara vermeden sürdüren FLO, 2020 yılının kasım ayında girdiği Ukrayna pazarında, geçtiğimiz günlerde 5. mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

"2023 yılına kadar, yurt dışında 250 mağazaya ulaşmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FLO Mağazacılık Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çimen, global büyüme stratejisi çerçevesinde, FLO'nun Doğu Avrupa pazarında büyük hedeflerle yaygınlaşmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'yi yurt dışında temsil etme vizyonuyla globalde büyümeye devam ettiklerini vurgulayan Çimen, şunları kaydetti:

"Ülkeye girişimizin ardından çok kısa bir süre içinde Ukrayna'daki 5. mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar ülkenin önemli şehirlerinden olan Kharkiv, Dnipro, Odessa'da yapacağımız açılışlarla 10 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. 2023 yılında Ukrayna'da 35 mağaza hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yurt içindeki yatırımlarımızla paralel olarak yurt dışındaki fırsatları değerlendiriyor ve yeni mağazalar açmaya devam ediyoruz. 2020 yılı gibi tüm dünyada zorlu geçen bir yılda; ciromuzun yüzde 15'i yurt dışı yatırımlarımızdan oluştu ve yurt dışında pazar paylarımızı daha da artırdık. 2021 yılında da yakaladığımız bu güçlü büyüme trendini korumak istiyoruz. Hedeflerimizi de bu nedenle şimdiden belirliyor, ona uygun adımlar atıyoruz. Orta vadede bu oranı yüzde 50 seviyelerine getirebilmek için var gücümüzle çaba sarf ediyoruz. 2021'in ilk yarısında yurt dışında yaklaşık 20 mağaza açtık. İkinci yarısında bir o kadar daha açma hedefi ile çalışıyoruz. 2023 yılına kadar ise yurt dışında 250 mağazaya ulaşmayı ve Türkiye'den çıkacak 10 global markadan biri olmayı hedefliyoruz."

Arap Yarımadası, Ukrayna, Türkiye, Flo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FLO, yurt dışı mağaza sayısını 120'ye çıkardı - Son Dakika


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