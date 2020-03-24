Floor curling sporu görme engelliler için sesli hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Floor curling sporu görme engelliler için sesli hale getirildi - Son Dakika Spor

Floor curling sporu görme engelliler için sesli hale getirildi

6 saat önce

Adana'da bir okulun Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğinde hazırladığı projeyle, görme engellilerin floor curling sporunu yapmasını sağlamak için oyunda kullanılan curling taşlarına ses çıkartan hareket sensörü eklendi.

Floor curling sporu görme engelliler için sesli hale getirildi, System.String[]

Adana'da bir okulun Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğinde hazırladığı projeyle, görme engellilerin floor curling sporunu yapmasını sağlamak için oyunda kullanılan curling taşlarına ses çıkartan hareket sensörü eklendi.

Sensörle sesli hale getirilen oyunu, ilk kez deneyen engelliler yeni sistemi beğenirlerken projeyi hayata geçiren okulun hedefi, sesli floor curlingi daha çok engellinin yapabilmesi için yaygınlaştırmak.

Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni aynı zamanda Türkiye Curling Federasyonu Genel Kurul Üyesi Fatih Gökçeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, floor curlingin Türkiye ve dünyada yeni yayılan bir spor olduğunu belirtti.

Okul olarak geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğinde hazırladıkları projeyle Çukurova ilçesinde bu spor dalında okullar arası turnuva yaptıklarını ifade eden Gökçeoğlu, turnuvaya görme engelli ve otizmli çocukları da davet ettiklerini anlattı.

Gökçeoğlu, "Görme engelli çocuklarımız şampiyonada gösteri maçı yaptılar ve orada çok mutlu oldular. Hatta güzel bir atış yapan bir çocuğumuz öğretmenine demiş ki 'ben yıllarca bu günü bekledim. Birilerinin beni alkışlamasını ve bu alkış sayesinde benim mutlu olmam'. Biz bu cümleyi duyunca görme engelliler üzerinde çalışmaya karar verdik. Bu öğrenciler için 'sesli floor curling' yapmaya karar verdik." diye konuştu.

Engelli bireylerin bu sporu yapabilmeleri için okuldaki bilişim, elektrik ve elektronik bölümü öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelip Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını anlatan Gökçeoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı'nın desteğiyle çalışmayı somut hale getirdiklerini kaydetti.

Taştan gelen ses sporcuyu yönlendiriyor

Fatih Gökçeoğlu, yaptıkları çalışmada oyundaki iki takımın kullandığı kırmızı ve mavi renkte tekerlekli taşlara hareket sensörü yerleştirdiklerini, renklere göre her takımın taşından farklı ses geldiği için oyuncunun kendi takımı ve rakibinin attığı taşların ne kadar mesafeye gittiğini, hedefe ulaşıp ulaşmadığını daha kolay idrak edebildiğini anlattı.

Gökçeoğlu, "Amaç, atılan taşın, elden çıktıktan sonra kaç saniye sonra hedefe ulaştığını anlaması. Taş hareket ettiği sürece ses gelir, durunca ses kesilir. Çocuk taşı kaç saniyede hedefin içine attığını sesin kesilmesiyle anlar. Aynı şekilde rakip taşın da ses süresinden istikametini, mesafesini tahmin edebilir." diye konuştu.

Destek verilirse sistem daha geliştirilir

Beden eğitimi öğretmeni Gökçeoğlu, çalışmanın verilecek desteklerle çok daha geliştirilebileceğini belirtti.

Bu sistemle yeni yayılan bu sporun görme engelli bireyler tarafından da kolaylıkla yapılmasını sağlayacağını ifade eden Gökçeoğlu, şunları söyledi:

"Yaptığımız sistemle görme engelli çocuklarımız, hayatın, sporun içine girecekler. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz, toplumun mutluluğu demektir. Bizim tek amacımız onları mutlu etmek, güldürmek, sporun içine çekmek. Onları da floor curlingin içine çekebilirsek mutluluk halkalarını genişletebiliriz."

Gökçeoğlu, çalışmalarına destek verenlere teşekkür etti.

Yeni sistemi özel sporcular denedi

Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Ortaokulunda sistemi ilk kez deneyen öğrencilerden 13 yaşındaki Hidayet Özcan, geçen yıl gösteri maçının ardından bu spora ilgi duymaları dolayısıyla öğretmenleri tarafından bu eğitim yılı başından beri eğitim gördüklerini belirtti.

Standart oyunda attıkları taşın gittiği yeri tahmin etmekte zorlandıklarını anlatan Özcan, "Yeni sistemi ilk kez denedim, çok iyiymiş. Geliştirilmesiyle daha da iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

17 yaşındaki Abdulkadir Soydaş da "Ses geliştirmeleri sayesinde taşı iyi atabiliyorum. Sesli olması benim için daha iyi oldu. " diye konuştu.

13 yaşındaki Nazelin Selvi de geçen yıl gösteri maçında ses olmadığı için taşın nerede durduğu, hangi istikamete gittiğini tahmin edemediğini belirtti.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:28 Kaynak: AA

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