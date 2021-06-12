Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 17-20 Ağustos tarihlerinde Adana'da yapılacak

Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 17-20 Ağustos tarihlerinde Adana'da düzenlenecek.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler, kadınlar ve karışık kategorilerinde yapılacak şampiyonaya, lisanslı sporcular katılabilecek.

Sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde yapılacak şampiyonaya katılmak için 20 Haziran Pazar gününe kadar başvuruda bulunabilecek.