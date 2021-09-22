Flora EXPO Antalya, Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı - Son Dakika

Fuar alanı
Fuarı gezenler
Fuardaki stantlardan görüntüler
Süs bitkilerinden görüntüler
Organizasyon firması yetkilisi Hakan Yüksel'in konuşması
ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın konuşması
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar'ın konuşması
Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in konuşması ANTALYA - Flora EXPO Antalya, Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı.
Kaynak: AA
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