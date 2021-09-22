Flora EXPO Antalya, Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı

Fuar alanı Fuarı gezenler Fuardaki stantlardan görüntüler Süs bitkilerinden görüntüler Organizasyon firması yetkilisi Hakan Yüksel'in konuşması ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın konuşması Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar'ın konuşması Antalya...

Fuar alanı Fuarı gezenler Fuardaki stantlardan görüntüler Süs bitkilerinden görüntüler Organizasyon firması yetkilisi Hakan Yüksel'in konuşması ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın konuşması Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar'ın konuşması Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in konuşması ANTALYA - Flora EXPO Antalya, Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı.

Antalya, Fuar, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Flora EXPO Antalya, Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı - Son Dakika

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