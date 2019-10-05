Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 10, 12, 14 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Açık Turnuvası, Kocaeli'de başladı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 11 kentten 537 sporcu katılıyor.

Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Burdur, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla'dan İzmit ilçesine gelen eskrimciler, madalya mücadelesi veriyor.

Uluslararası eskrim hakemi Cansu Tor Kadıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya 537 sporcunun katıldığını söyledi.

Kadıoğlu, eski bir eskrim sporcusu olduğunu ve milli takımlarda birçok branşta görev yaptığını belirterek, "Eskiyle şimdiyi karşılaştıracak olursak bu müsabakalara yoğun talep olduğunu görüyorum. Önceden 30-40 kişiyle yapılan bu müsabakalar artık 500-600 sporcuyla yapılıyor. Bu, eskrim için çok önemli. Ne kadar çok müsabaka yaparsanız o kadar çok deneyiminiz artıyor. Bu da bizim eskrim kalitemizi artıran bir durum." diye konuştu.

Turnuva, yarın sona erecek.