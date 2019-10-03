Son Dakika Haberleri: Flöreciler Kocaeli'de buluşacak
Son Dakika Spor Haber

Flöreciler Kocaeli'de buluşacak

1 saat önce

Türkiye Eskrim Federasyonunca Kocaeli'de 5-6 Ekim'de "10, 12, 14 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Açık Turnuvası" düzenlenecek.

Flöreciler Kocaeli'de buluşacak, System.String[]

Türkiye Eskrim Federasyonunca Kocaeli'de 5-6 Ekim'de "10, 12, 14 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Açık Turnuvası" düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 2019-2020 faaliyet programında yer alan "10, 12, 14 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Açık Turnuvası" Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda 5 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Kocaeli'nin ev sahipliğindeki açık turnuvada, Türkiye'nin 11 ilinden 537 eskrimci bir araya gelecek.

Turnuvada iki gün boyunca Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Burdur, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla'dan flöreciler piste çıkıp madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Başarılı oyuncu Timuçin Esen Dr. House karakterini canlandıracak İstiklal Marşı'nı okuyan Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday gösterildi Elektik, doğal gaz, ekmek, çay ve şekerden sonra süte de zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:36:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flöreciler Kocaeli'de buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]