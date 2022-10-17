Florida açıklarında 2 gündür aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Florida açıklarında 2 gündür aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı

17.10.2022 11:08
Florida açıklarında 2 gündür aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı

ABD'nin Florida eyaleti açıklarında bulunan teknede 2 gündür aç ve susuz kaldıkları öğrenilen 98 göçmen kurtarıldı.

ABD'nin Florida eyaleti açıklarında bulunan teknede 2 gündür aç ve susuz kaldıkları öğrenilen 98 göçmen kurtarıldı.

ABD'nin Florida eyaleti açıklarındaki bir teknede bulunan 98 göçmen için ABD Sahil Güvenliği tarafından kurtarma operasyonu düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda 96'sı Haiti, biri Uganda ve biri de Bahamalar vatandaşı olan 98 kişi kurtarıldı. Göçmenler, daha sonra Bahamalı yetkililere teslim edildi. Sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamada, teknede 53 erkek, 35 kadın ve 10 çocuğun bulunduğu aktarıldı. Yaklaşık bir haftadır denizde olduklarını söyleyen bir göçmen, 2 gündür yiyecek ve içeceklerinin bulunmadığını da belirtti. Olayda yaralanan olmadı. - FLORIDA

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Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor ABD'de Florida açıklarında aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı ABD'de Florida açıklarında aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Florida açıklarında 2 gündür aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Florida açıklarında 2 gündür aç ve susuz kalan 98 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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