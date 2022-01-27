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Florida açıklarında alabora olan teknedeki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Florida açıklarında alabora olan teknedeki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

27.01.2022 22:43
Florida açıklarında alabora olan teknedeki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'nin Florida eyaleti açıklarında alabora olan ve 39 kaçak göçmenin bulunduğu teknedeki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ABD'nin Florida eyaleti açıklarında alabora olan ve 39 kaçak göçmenin bulunduğu teknedeki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ABD'nin Florida eyaleti açıklarında geçtiğimiz salı günü 39 kaçak göçmeni taşıyan tekne alabora olmuş, 1 kişi kurtarılmıştı. ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, kayıp olan 38 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları sırasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Arama-kurtarma çalışmalarının gün batımına kadar herhangi bir hayatta kalanın bulunamaması halinde sonlandırılacağı aktarıldı.

Sahil Güvenlik Kaptanı Jo-Ann F. Burdian düzenlediği basın toplantısında, "Alanı tekrar tekrar taradık. Doğru bölgede arama yaptığımızı biliyoruz. Başka birinin hayatta kalmasının muhtemel olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Bahamalar'dan yola çıkan teknenin insan kaçakçılığı için kullanıldığı düşünülüyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığının soruşturması devam ediyor. - FLORIDA

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Arama Kurtarma, Florida, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Florida açıklarında alabora olan teknedeki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Florida açıklarında alabora olan teknedeki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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