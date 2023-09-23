Florida'daki bir kanalda, ağzında insan cesedi bulunan timsah yakalandı - Son Dakika

Florida'daki bir kanalda, ağzında insan cesedi bulunan timsah yakalandı

Florida\'daki bir kanalda, ağzında insan cesedi bulunan timsah yakalandı
Son Güncelleme: 23.09.2023 11:57

Florida'daki bir kanalda, ağzında insan cesedi bulunan 4 metrelik bir timsah yakalandı.

ABD'nin Florida eyaletinde bir kişi, kanaldaki timsahın ağzında bir ceset olduğunu fark edince hemen ekiplere haber verdi. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda timsahı ve cansız bedeni sudan çıkarttı.

EKİPLER TİMSAHA ATEŞ AÇTI

Florida kanalında cansız bir insan bedeni taşıyan 4 metre uzunluğundaki bir timsah yakalandı. Şahitlerden JaMarcus Bullard, "Ağzında bir ceset olduğunu anlayabildim, bu yüzden kaydetmeye başladım" dedi. Bullard, hemen yanı başındaki Largo İtfaiye Teşkilatı'nı uyardı. Acil servis personeli hızla timsahı sudan çıkardı ve Bullard'a göre "Birkaç kez" ateş etti.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bölge sakinlerinden Jennifer Dean, "Buradayken bir vurulma sesi duyduk, sanırım timsahı öldürdüler" dedi. Pinellas County Şeriflik Ofisi, kurbanın ve timsahın kanaldan çıkarıldığı doğruladı, ancak tetiği çekenlerin onlar olup olmadığını söylemedi. Polis, adamın ölüm sebebini araştırıyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

İtfaiye, Florida, Dünya, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Florida'daki bir kanalda, ağzında insan cesedi bulunan timsah yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Florida'daki bir kanalda, ağzında insan cesedi bulunan timsah yakalandı - Son Dakika
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