Florida\'daki bir kanalda, ağzında insan cesedi bulunan timsah yakalandı

ABD'nin Florida eyaletinde bir kişi, kanaldaki timsahın ağzında bir ceset olduğunu fark edince hemen ekiplere haber verdi. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda timsahı ve cansız bedeni sudan çıkarttı.

EKİPLER TİMSAHA ATEŞ AÇTI

Florida kanalında cansız bir insan bedeni taşıyan 4 metre uzunluğundaki bir timsah yakalandı. Şahitlerden JaMarcus Bullard, "Ağzında bir ceset olduğunu anlayabildim, bu yüzden kaydetmeye başladım" dedi. Bullard, hemen yanı başındaki Largo İtfaiye Teşkilatı'nı uyardı. Acil servis personeli hızla timsahı sudan çıkardı ve Bullard'a göre "Birkaç kez" ateş etti.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bölge sakinlerinden Jennifer Dean, "Buradayken bir vurulma sesi duyduk, sanırım timsahı öldürdüler" dedi. Pinellas County Şeriflik Ofisi, kurbanın ve timsahın kanaldan çıkarıldığı doğruladı, ancak tetiği çekenlerin onlar olup olmadığını söylemedi. Polis, adamın ölüm sebebini araştırıyor.