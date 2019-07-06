- Florida'da AVM'de patlama
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- Florida'da AVM'de patlamaFLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:35 Kaynak: İHA
- Florida
'da AVM'de patlama
FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralananların olduğu öğrenildi.
ABD'nin Florida eyaletinin Plantation bölgesinde bir alışveriş merkezinde bir patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Patlama sonucu yaralanan vatandaşların olduğu aktarılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yönlendirildiği kaydedildi. Plantation polisi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çevredeki tüm dükkanların kapatıldığını belirterek, vatandaşların bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulunuldu.
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