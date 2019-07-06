Son Dakika Haberleri: - Florida'da AVM'de patlama
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- Florida'da AVM'de patlama

1 saat önce

- Florida'da AVM'de patlamaFLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi.

- Florida'da AVM'de patlama
FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralananların olduğu öğrenildi.
ABD'nin Florida eyaletinin Plantation bölgesinde bir alışveriş merkezinde bir patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Patlama sonucu yaralanan vatandaşların olduğu aktarılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yönlendirildiği kaydedildi. Plantation polisi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çevredeki tüm dükkanların kapatıldığını belirterek, vatandaşların bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulunuldu.
- Florida'da AVM'de patlama
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:35 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel
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