Florida'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda iki kişi öldü - Son Dakika
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Florida'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda iki kişi öldü

1 saat önce

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Riviera Beach kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Florida'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda iki kişi öldü, System.String[]

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Riviera Beach kentinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Riviera Beach'teki Victory City Kilisesi'ne cumartesi günü bir cenaze töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Kentin polis merkezinden yapılan açıklamada, biri 15 yaşında iki erkeğin hayatını kaybettiği bir kadınla bir gencin ise yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken saldırganla ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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