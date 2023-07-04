Florida'da Cinayete Teşebbüs ve Hırsızlıkla Suçlanan Adam Yakalandı - Son Dakika
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Florida'da Cinayete Teşebbüs ve Hırsızlıkla Suçlanan Adam Yakalandı

Florida'da Cinayete Teşebbüs ve Hırsızlıkla Suçlanan Adam Yakalandı

04.07.2023 14:49

ABD'nin Florida eyaletinde 33 yaşındaki John Dimmig, cinayete teşebbüs, ölümcül bir silahla saldırı ve hırsızlıkla suçlandı. Palm Beach County Şerif Ofisi, gece saat 10 civarında Lake Worth Beach şehrinde bir apartmanda kan izleri bulduklarını ve izlerin yatak odasına kadar uzandığını açıkladı. Olay yerinde yüzüstü yatan bir erkek bulan görevliler, kurbanın Dimmig'in eşiyle alkol aldıktan sonra Airbnb evine döndüklerini ifade etti. Polisler, kamera kayıtlarında kadının eşine daha fazla vurmaması için yalvardığını ve kurbanın çok fazla kan kaybettiğini söylediğini tespit etti.

ABD'nin Florida eyaletinde 33 yaşındaki John Dimmig, karısını başka bir adamla Airbnb'den kiraladıkları evin odasında bastı. İhanete öfklenen Dimmig, yanında getirdiği beyzbol sopasıyla, adamı dövdü. Olay sonrası gözaltına alınan Dimmig, cinayete teşebbüs, ölümcül bir silahla saldırı ve hırsızlıkla suçlandı.

KAN KAYBETMEK ÜZEREYDİ

Palm Beach County Şerif Ofisi, gelen ihbar üzerine gece saat 10 civarında, Lake Worth Beach şehrinde bulunan bir apartmanda, oturma odasında kan izleri bulduklarını ve izlerin yatak odasına kadar uzandığını dile getirdi. Kan izlerini takip eden görevliler, olay yerinde yüzüstü yatan ve başının üzerinde bir havlu tutarak kan kaybeden bir erkek buldu.

"EŞİYLE ALKOL ALIP EVE DÖNDÜK"

İfadesine başvurulan adam, Arizona'dan CT teknisyeni olarak çalışmak üzere şehre geldiğini ve Dimmig'in eşiyle alkol aldıtan sonra Airbnb evine döndüklerini ifade etti.

"KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ"

Kamera kayıtlarına bakan polisler kadının eşine sevgilisine daha fazla vurmaması için yalvardığını ve o anlarda kadının eşine, "Artık durmalısın. Çok fazla kan kaybediyor. Ölecek" dediğini tespit etti.

Karısını başka bir erkekle basan adam öfkeden deliye döndü! Beyzbol sopasıyla saldırdı
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Florida, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Florida'da Cinayete Teşebbüs ve Hırsızlıkla Suçlanan Adam Yakalandı - Son Dakika


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