Florida'da çok katlı bina kısmen çöktü - Son Dakika

- Florida'da çok katlı bina kısmen çöktü

MİAMİ - ABD'nin Florida eyaletinde çok katlı bir bina kısmen çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'te 88. cadde ve Collins Avenue yakınlarındaki çok katlı bir binanın kısmen çöktüğü bildirildi. Olay yerine polis, kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı. Miami-Dade İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, 80'den fazla kurtarma biriminin bölgede bulunduğu belirtildi.

Çökme sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Kurtarma ekipleri enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor.