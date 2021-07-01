ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da geçtiğimiz hafta perşembe günü kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, ekiplerin 4 ve 10 yaşındaki 2 çocuğun daha cansız bedenine ulaştıklarını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini duyurdu. Cava, 145 kişiden hala haber alınamadığını vurgulayarak, "Dedektiflerimiz kayıp olabileceği söylenen herkese ulaşmak için gece gündüz çalışıyorlar" dedi. Kurtarma ekipleri de bunaltıcı sıcağa ve yüksek nem oranına rağmen 12 saatlik vardiyalarla çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca ekiplerin daha önce erişemedikleri enkaz yığınının tepesindeki alanlara bir vincin ulaşması için rampa inşa edildi. Florida Valisi Jeanette Nunez yaptığı açıklamada, "Orada hayatta kalanlar varmış gibi kazıyorlar. Hala umutlular, ancak bu gerçekten korkunç bir trajedi" şeklinde konuştu. Farklı eyaletlerden takviye kurtarma ekiplerinin gelmesi beklenirken, önümüzdeki günlerde de şiddetli fırtınanın bölgeyi vurması bekleniyor.

Özel jüri soruşturma başlatacak

40 yıllık binada meydana gelen çökmenin nedeni henüz bilinmezken, bina sakinlerinin Nisan ayında binadaki yapısal hasar konusunda kendilerini uyaran bir yazı aldıklarını belirtti. Eyalet Başsavcısı Katherine Fernandez Rundle, bina güvenliğini ve gelecekte benzer felaketlerden bölge sakinlerinin korunması konusunda hangi adımların atabileceğinin incelenmesi amacıyla özel büyük bir jüri soruşturması yapılacağını aktardı.

Biden, bugün Florida'ya gidecek

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın bugün bölgeye ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. - FLORIDA