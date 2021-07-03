Florida'da çöken binada can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı bir binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. Bölgede çökme tehlikesi bulunan başka bir bina da gece saatlerinde tahliye edildi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da geçtiğimiz hafta perşembe günü kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşmasıyla toplam can kaybı sayısının 22'ye yükseldiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerin arasında 7 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu belirtildi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, kayıp durumda olanların sayısının 126'ya düştüğünü duyurdu. Cava, "Bu çok, çok iyi bir haber. Yetkililer sürekli kayıp listeyi gözden geçiriyor. Sayılar daha da değişebiliyor" ifadelerini kullandı. Cava, kısmen çöken binanın tamamen yıkılmasına karar verildiğini, ancak yıkım tarihinin henüz belli olmadığını aktardı.

Bölgedeki başka bir bina da tahliye ediliyor

Surfside'deki binanın çökmesi ardından bölgeye denetim için gelen yetkililer, çöken binaya yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki "Crestview Towers" adlı binada yapısal ve elektriksel olarak sorunlar bulunduğunu ve güvensiz olduğunu tespit etti. Yetkililer, 49 yıllık binanın sakinleri için tahliye emri verdi. Tahliye edilen binanın sakini Harold Dauphin, "Binanın yaşamak için güvenli olmadığını ve bunun acil bir tahliye olduğunu söylediler. Daha önce böyle bir şey hiç duymadım. Giysiler ve bazı elektronik cihazları alıp çocuğumla evden çıktık. Surfside'da ne olduğunu hatırlayarak duruma karşı anlayışlı davrandık" ifadelerini kullandı.