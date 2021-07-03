Florida'da çöken binada can kaybı 24'e yükseldi - Son Dakika

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı bir binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da geçtiğimiz hafta perşembe günü kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşması ile toplam can kaybı sayısının 24'e yükseldiği açıklandı.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, kayıp durumda olanların sayısının 124 olduğunu belirterek, kayıp kişi sayısının değişmeye devam edeceğini söyledi. Cava, kısmen çöken binanın tamamen yıkılması için sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Cava ayrıca, enkaz altındakilerin yakınları ile binanın tamamen yıkılması hakkında şahsen konuştuğunu ve Elsa Kasırgası'nın yol açabileceği kötü hava koşullarından önce binanın yıkılması gerektiği konusunda anlayış gösterdiklerini söyledi.

BİNANIN TAMAMEN YIKILMASINA İLİŞKİN MALİYETLERİ DEVLET KARŞILAYACAK

Florida Valisi Ron DeSantis ise kısmen çöken binanın tamamen yıkılmasına ilişkin maliyetin tamamının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Önümüzdeki salı günü Florida'yı vurması beklenen Elsa Kasırgası nedeniyle binanın yıkımını desteklediğini belirten DeSantis, "Binanın ne zaman çökeceğini bilmiyoruz, kasırga da ciddi bir tehlike teşkil ediyor. Bu nedenle binanın yıkılması arama kurtarma ekiplerimizi korumamızı sağlayacak" dedi.

Binanın yıkımını mümkün olan en kısa sürede tamamlamaya çalışacaklarını belirten DeSantis, Florida Acil Durum Yönetimi Direktörü Kevin Guthrie'nin kendisine yıkımın 36 saat içinde yapılabileceğini söylediğini de dile getirdi. Vali DeSantis, yıkım tarihine ilişkin net bir tarih vermedi.

KASIRGANIN BİNAYI YIKMASINDAN KORKULUYOR

Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett de Elsa Kasırgası'nın oluşturduğu riske yönelik, "Korkumuz, kasırganın binayı yıkması ve enkazın kurbanların üzerine inmesi" dedi.

Miami-Dade İtfaiye Şefi Alan Cominsky ise yıkım planını sonuçlandırdıklarını belirterek, kurtarma ekiplerine yıkım sonrasındaki çalışmalarında yardımcı olması için daha önce aranman alanların kapatılacağını söyledi.