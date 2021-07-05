Florida'da çöken binada can kaybı 27'ye yükseldi - Son Dakika

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı bir binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları, binanın ayakta kalan kısmının kontrollü yıkılmasının ardından yeniden başladı. Ekiplerin, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Şu ana kadar kimlikleri tespit edilen kurbanların yaşları ise 4 ila 92 aralığında değişiyor.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, binanın ayakta kalan kısmının kontrollü şekilde yıkılmasının ardından ara verilen arama-kurtarma çalışmalarının yeniden başladığını ve ekiplerin 3 kişinin daha cansız bedenine ulaştığını aktardı. Cava, 118 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı. Binanın ayakta kısmının ekiplerin hayatını tehlikeye attığını ifade eden Cava, "Gerçekten bu binayı yıkmadan devam edemezdik" ifadelerini kullandı. Cava, yıkımın ardından ekiplerin daha önce ulaşamadıkları alanlara ulaştığını belirterek, "Gitmemiz gereken yer orasıydı" dedi.

Bina dün gece kontrollü şekilde yıkıldı

Binanın yıkım tarihi Karayipler'i vuran Elsa Kasırgası'nın salı günü Florida'ya ulaşacağı beklentisi ile öne çekilmişti. Binanın ayakta kalan kısmı, yerel saatle 22.30 sıralarında patlayıcılar kullanılarak saniyeler içinde yıkıldı. - FLORIDA