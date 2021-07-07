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Son dakika haber... Florida'da çöken binada can kaybı 46'ya yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber... Florida'da çöken binada can kaybı 46'ya yükseldi

07.07.2021 17:38
Son dakika haber... Florida'da çöken binada can kaybı 46'ya yükseldi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları 14'üncü devam ediyor. Ekiplerin 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. Miami-Dade İtfaiye Şefi Yardımcısı Raide Jadallah kurbanların aile üyelerine verdiği özel bir brifingde, ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sırasında 10 kişinin daha cansız bedenine ulaştığını ifade ederek, enkazın önemli ölçüde kaldırıldığını aktardı. 100'den fazla kişiden ise hala haber alınamıyor.

ELSA TROPİK FIRTINASININ FLORİDA'YI VURMASI BEKLENİYOR

Yetkililer, 2021 yılının ilk tropikal fırtınası Elsa'nın yaşamı tehdit edebileceğini ve bazı bölgelerde sel meydana gelebileceği konusunda uyardı. Ulusal Kasırga Merkezi, sabah saatlerine Elsa'nın Florida'nın batı kıyısına neredeyse paralel olarak ilerlediğini ve şiddetli yağmur ve rüzgarın iç bölgelere yayıldığını aktardı.

Florida Valisi Ron DeSantis, Hillsborough, Pinellas ve Polk ilçelerinde 26 bin kişinin elektriksiz kaldığını aktardı. Vatandaşları kapalı alanlarda jeneratör kullanmamaları konusunda uyaran DeSantis, son 4 yılda, doğrudan fırtına etkilerinden ziyade karbon monoksit zehirlenmesinden daha fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

FELAKETTEN SONRA İLK CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze törenleri bugün düzenlendi. 52 yaşındaki Marcus Guara, 42 yaşındaki Ana Guara ve kızları 10 yaşındaki Lucia ile 4 yaşındaki Emma için St Joseph's Katolik Kilisesinde tören gerçekleştirildi. Marcus Guara'nın cansız bedeni binadaki çökmeden 2 gün sonra bulunurken, Ana Guara ve iki kızına ise 4 gün sonra ulaşılabilmişti.

Öte yandan, binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, 2018 tarihli raporda 40 yıllık binanın yeraltı otoparkında ve havuz güvertesinin altında "büyük yapısal hasar" belirtileri tespit edildiği vurgulanmıştı.

(İHA)

Son dakika haber... Florida'da çöken binada can kaybı 46'ya yükseldi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Arama Kurtarma, Florida, Miami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Florida'da çöken binada can kaybı 46'ya yükseldi - Son Dakika


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