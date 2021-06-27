Florida'da çöken binada ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu toplam can kaybı 5'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da Perşembe günü kısmen çöken 12 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava gece saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, kurtarma ekiplerinin bir kişinin daha cansız bedenine ulaşması sonucu ölü sayısının 5'e yükseldiğini söyledi. Cava, "Önceliğimiz arama-kurtarma çalışmalarına devam etmek ve tüm canları kurtarmak" dedi.

Kayıp olan kişi sayısının 159 olduğu belirtilirken binanın çökmesinin nedeni henüz bilinmiyor. - FLORIDA