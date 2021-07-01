Florida'da çöken binadan dram çıktı - Son Dakika

ABD'nin Florida eyaletinde kısmen çöken 12 katlı binada hala kayıp olan 149 kişiden biri olan Harry Rosenberg'in eşinin kanser, anne ve babasının ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki sahil kasabası Surfside'da geçtiğimiz hafta kısmen çöken 12 katlı binada hala kayıp olan 149 kişi için arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, kayıp kişilerle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Adı kayıplar arasında yer alan Harry Rosenberg'ın hikayesi ise yürek burktu. Rosenberg'in eşi Anna Rosenberg'i geçtiğimiz yıl kanserden kaybettiği, anne ve babasının ise Ocak ayında korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Rosenberg'in yaşadığı acı kayıpları geride bırakmak ve yeni bir hayata başlamak için Surfside'a taşındığı belirtilirken, 2 çocuk sahibi 27 yaşındaki kızı Malky Weisz ve eşi Benny Weisz'in de binanın çöktüğü sırada Rosenberg'i ziyaret etmek için binada olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz yıl kaybettiği eşinin anısına, zihinsel hastalıkları olan gençler için İsrail'de bir hastaneye bağlı bir merkez kuran Rosenberg'in Florida'ya biraz nefes almak için geldiği ifade edildi. Rosenberg'in 30 yıllık arkadaşı olan Maurice Wachsmann, ailesini kaybetmenin Rosenberg için çok zor olduğunu belirterek, "Hayatını beklemeye aldı. Onun için son derece zordu. Anne ve babası için de her şeyi yaptı" dedi.

Enkaz çevresinde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi de devam ediyor.

Can kaybı 12'ye yükseldi

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, ekiplerin enkazdan 12. kişinin cansız bedenini çıkardığını ve 149 kişinin halen kayıp durumda olduğunu açıklamıştı. Surfiside Belediye Başkanı Charles Burkett ise, "Burada kimse umudunu yitirmiyor. Kimse durmuyor" diyerek arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtmişti. Burkett ayrıca, olaydan etkilenenlere yardım etmek için 1.9 milyon dolardan fazla para toplandığını, bir kısmının dağıtıldığını söylemişti. - FLORIDA