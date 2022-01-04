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Florida'da Covid-19 nedeniyle hastanede kadın doğum servisi kapatıldı - Son Dakika

Florida'da Covid-19 nedeniyle hastanede kadın doğum servisi kapatıldı

04.01.2022 17:52
Florida'da Covid-19 nedeniyle hastanede kadın doğum servisi kapatıldı

ABD'nin Florida eyaletinde hizmet veren bir hastane, Covid-19 vakalarındaki artışın ardından personel sıkıntısı çekmeye başlayınca kadın doğum servisini geçici olarak kapattığını açıkladı.

ABD'nin Florida eyaletinde hizmet veren bir hastane, Covid-19 vakalarındaki artışın ardından personel sıkıntısı çekmeye başlayınca kadın doğum servisini geçici olarak kapattığını açıkladı.

Tüm dünyada Covid-19 vakalarının hızla yayılmasının ardından hastanelerde sağlık personeli açığı yaşanmaya başlandı. Florida'da Holy Cross adlı bir hastane, Covid-19 vakalarındaki artışın ardından personel sıkıntısı çektiği gerekçesiyle kadın doğum servisini kapattı. Holy Cross Sözcüsü Christine Walker, doğum servisinin kapatılmasının hastaların yararına olduğuna değinerek bir sonraki bilgilendirmeye kadar kadın doğum servisinin kapalı kalacağını açıkladı. Yetkililer, Florida'da Omicron mutasyonunun yayılmasıyla günlük vaka rekoru kırıldığını açıklarken geçtiğimiz haftadan bu yana Covid-19 testi olmak için hastaneye başvuranların sayısının ise oldukça fazla olduğu biliniyor.

(İHA)

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Koronavirüs, Hastane, Florida, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Florida'da Covid-19 nedeniyle hastanede kadın doğum servisi kapatıldı - Son Dakika
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