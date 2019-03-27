Son Dakika Haberleri: Florida'da Öğretmenlerin Silahlanması Tasarısı Onaylandı

Florida'da Öğretmenlerin Silahlanması Tasarısı Onaylandı

28 dakika önce

ABD'nin Florida Eyaleti Senatosu, öğretmenlerin okullarda silahlandırılmasına imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı.

Florida'da Öğretmenlerin Silahlanması Tasarısı Onaylandı, System.String[]
ABD'nin Florida Eyaleti Senatosu, öğretmenlerin okullarda silahlandırılmasına imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı. Gönüllü olarak okula silahla girmek isteyen öğretmenlerin, silah kullanımı hakkında yüz saatlik kursu tamamlamak zorunda olduğu aktarıldı. ABD Parkland'de bir okulda Şubat 2018 tarihinde 17 kişinin öldüğü bir katliam gerçekleşmiş, önlem olarak öğretmenlerin silah taşıması tartışılmaya başlanmıştı. ABD'nin Florida Eyaleti Senatosu Altyapı ve Güvenlik Komitesi 3'e karşı 5 oyla, öğretmenlerin okulda silah taşımasına imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı. Tasarıya göre, gönüllü olarak okulda silahlanmak isteyen öğretmenler, özel bir program kapsamında yüz saatlik eğitimi tamamlamak zorunda kalacak. Sivil toplum kuruluşları, bazı öğrenci velileri ve Demokrat Partili milletvekilleri, öğretim personelinin yasa uygulayıcılarına dönüştüren bu tartışmalı yasaya karşı çıkıyor.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel
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