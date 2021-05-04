ABD'nin Florida eyaletinde kan donduran bir olay gerçekleşti.
Yerel bir kanalda yer alan habere göre; 6 yaşındaki bir kız öğrencinin, okul bilgisayarlarından birine zarar vermesinin ardından okul müdürü tarafından velisi aranarak, okula çağrıldı. Müdürün odasına girdiğinde etrafta hiçbir güvenlik kamerasının olmadığını fark eden veli, kendi telefonuyla gizlice çekim yapmaya başladı.
Küçük kızın annesi tarafından yapılan çekimde; okul müdürünün, 6 yaşındaki küçük kızı eğerek, tahta kürekle birkaç kez vurduğu görüntüleniyor.
Küçük kızının bir bilgisayara 50 dolar değerinde zarar verdiğini belirten anne, "O okula çocuklarını gönderen tüm ebeveynlerin neler yaşandığını görebilmesi ve yetkililerin bana inanmasını sağlamak için olanlara göz yumarak, gizlice kayıt aldım. Elimdeki görüntülerle adalet arayacağım" açıklamasında bulundu.
Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada da birçok kişinin tepki göstermesinin üzerine, okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › Dünya › Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı, küçük kızın annesi o anları kaydetti - Son Dakika Dünya