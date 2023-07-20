Florida'da Sahte Kiralık Katil Sitesinden Tetikçi Kiralayan Anne Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Florida'da Sahte Kiralık Katil Sitesinden Tetikçi Kiralayan Anne Gözaltına Alındı

20.07.2023 12:31

Florida'nın Miami-Dade eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki Jazmin Paez isimli anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürmesi için sahte kiralık katil sitesinden tetikçi tutmak istedi. Ancak site sahibi olayı polise bildirdi ve dedektifler kiralık katil rolü yaparak annenin görüşmesini sağladı. Anne, 3 bin dolar ödemeyi kabul ettiği sırada gözaltına alındı ve çocuk koruma altına alındı.

ABD'nin Florida eyaletinde 3 yaşındaki oğlunu öldürmesi için "sahte kiralık katil sitesinden" tetikçi kiralayan anne gözaltına alındı.

New York Post'un haberine göre, 18 yaşındaki Jazmin Paez isimli anne, cinayete azmettirme ve iletişim araçlarını yasa dışı amaçlarla kullanmakla suçlanıyor.

Tetikçi tutmak isteyenleri tespit etmek ve yakalamak için kurulan "sahte kiralık katil sitesine" başvuran anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürmesi için internet sitesinin sahibiyle iletişime geçti.

Mahkeme belgelerine göre anne, sahte internet sitesinde 3 yaşındaki oğlunun resimlerini ve söz konusu cinayet sırasında olacağı adresi paylaştı ve cinayetin bir tarihe kadar tamamlanmasını istedi.

Site sahibinin olayı polise iletmesi üzerine kiralık katil rolü yaparak görüşme başlatan dedektifler, annenin, 3 yaşındaki oğlunun öldürülmesi için 3 bin dolar ödemeyi kabul ettiğini aktardı.

IP adresi üzerinden konum tespiti yapan dedektifler, anneyi gözaltına aldı.

Çocuğun büyükannesi, annenin çocuğa zarar verme niyetinde olduğunu teyit etti.

Anne, Miami-Dade hapishanesine gönderilirken 3 yaşındaki çocuk koruma altına alındı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Florida, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Florida'da Sahte Kiralık Katil Sitesinden Tetikçi Kiralayan Anne Gözaltına Alındı - Son Dakika
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