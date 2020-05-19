Florida?da sokak partisi düzenleyen gruba polis baskını - Son Dakika

Florida?da sokak partisi düzenleyen gruba polis baskını

? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD'nin Florida eyaletinde yasağa rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan binlerce kişi iki ayrı sokak partisinde buluştu.

Florida?da sokak partisi düzenleyen gruba polis baskını, System.String[]
? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD'nin Florida eyaletinde yasağa rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan binlerce kişi iki ayrı sokak partisinde buluştu. Polis helikopterinin de havadan görüntülediği operasyonda, grubu dağıtmak isteyen polise ateş açıldı.

Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida eyaletinde binlerce kişi sokak partisinde buluştu. DeLand şehrindeki açık hava partisine katılan binlerce kişiye polis ekipleri akşam saatlerinde müdahale etti. Volusia İlçesi Şerif Ofisi'nin şüphelendiği iki kişinin silahlı yakalamasının ardından sorgulama devam ederken, polis ekipleri 3 bin kişinin şehrin farkı noktalarında parti düzenlendiğini ortaya çıkardı.

PARTİDE 1500 KİŞİ TOPLANDI

Polis helikopterinin de kullanıldığı operasyonda binlerce kişi sokakta ve evlerin içerisinde görüntülenirken, olay yerine giden emniyet güçleri kalabalığı dağıttı. Sadece bir sokakta onlarca araç olduğu görülmüş ve yüzlerce kişi parti yapmak üzere toplanmıştı. Polis kalabalığa operasyon düzenledi, izinsiz grup dağıtıldı. Şerif Michael J. Chitwood yaptığı açıklamada, 'Burada bu gece meydana gelen davranış tehlikeli, anlamsız, kabul edilemez ve toplumumuz için utanç vericidir. Bunu asla kabul etmiyoruz' ifadelerini kullandı. Ayrıca, kalabalığı dağıtmak isteyen polis ve grup arasında silahlı çatışma çıktı. İki polis olay yerinde yaralandı.

FLORİDA İLK 9'DE YER ALIYOR

ABD'de koronavirüsün en çok görüldüğü 9'uncu eyalet Florida'da 50 bine yakın pozitif koronavirüs vakası bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti.


- Abd
Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Florida, Polis, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Florida?da sokak partisi düzenleyen gruba polis baskını - Son Dakika Dünya

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