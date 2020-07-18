Florida'da suç çeteleri koronavirüsün yayılması için parti düzenliyor - Son Dakika

Florida'da suç çeteleri koronavirüsün yayılması için parti düzenliyor

ABD'nin Florida eyaletindeki suç çetelerin koronavirüsün (Covid-19) aralarında yayılması için Mart ayından bu yana 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletindeki suç çetelerin koronavirüsün (Covid-19) aralarında yayılması için Mart ayından bu yana 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de vakalardaki artışın nedeni belli oldu. ABD'nin Florida eyaletindeki suç çetelerinin Mart ayından bu yana 400 kişilik partiler düzenlediği ve koronavirüsün daha hızlı yayılmasına neden oldukları belirtildi.

"600 İHBAR ALDIK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Osceola County Şerifi Russ Gibson, Florida sakinlerinin bu durumdan korktuğunu ve Mart ayından beri 'çevreye rahatsızlık veren yüksek ses' ile ilgili 600 ihbar aldıklarını belirtti. Osceola County Şerif Ofisi'nden yayınlanan görüntülerde, çok sayıda kişinin sokakta araçlarla yolu kapattığı ve sosyal mesafeye dikkat etmeden dans ettikleri görüldü.

'ABD'DEKİ VAKA ARTIŞLARI BUNUNLA İLGİLİ OLABİLİR'

Gibson, ABD'deki son günlerde ortaya çıkan kritik vaka artışlarının bu partilerle bağlantılı olabileceğinin altını çizdi. Söz konusu partilere polis müdahalesinin de yapıldığını, bir kişinin arbedelerde polis tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtti.

'OSCEOLA COUNTY'DE KRİTİK VAKA ARTIŞI'

Osceola County'de şu ana kadar 5 bin 556 vakanın tespit edildiği, Salı gününden bu yana ise 268 vakanın ortaya çıktığı ifade edildi. Öte yandan Osceola'da şu ana dek 38 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Florida genelinde ise 322 bin 994 pozitif vakanın bulunduğu, toplam can kaybının ise 4 bin 912 olduğu aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Florida, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Florida'da suç çeteleri koronavirüsün yayılması için parti düzenliyor - Son Dakika
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