Florida'da tropikal fırtına uyarısı tedbirleri artırdı - Son Dakika

Küba'da şiddetli yağışlara sebep olan tropikal fırtına Elsa'nın Florida'ya doğru ilerleyeceği yönündeki tahminler nedeniyle bölgede olağanüstü halin kapsamı genişletildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Elsa'nın bugün Florida Keys ve Dry Tortugas'ın aşağısına doğru hareket edeceği ve yarın Florida'nın batı kıyılarının yakınından geçeceği uyarısında bulundu.

Florida Valisi Ron DeSantis, uyarının ardından mevcut olağanüstü hali çok sayıda şehri kapsayacak şekilde genişletti.

Tropikal Fırtına Elsa

Tropikal fırtınanın sürekli rüzgarlarının hızı dün geç vakitlerde saatte 95 kilometreye çıkmıştı.

Küba Hükümeti, fırtınanın sele yol açması beklenen yerleşimlerdeki 180 bin kişiyi tahliye etmişti.

Saatteki hızı 100 kilometreyi aşan rüzgarlar taşıyan fırtına Karayipler'de Küçük Antil Adaları ile Haiti ve Dominik Cumhuriyeti çevresini etkilemişti.

Fırtınanın yol açtığı şiddetli rüzgar ve yoğun yağış birkaç doğu Karayip adasında hasara neden olmuş, St. Lucia'da 1, Dominik Cumhuriyeti'ndeki ayrı olaylarda 2 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.