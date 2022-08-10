Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı

Fox 35' Orlando'nun haberine göre, üç üniversiteli ABD'nin Florida'daki Big Cypress Ulusal Koruma Alanı yakınında devasa bir piton yakaladı.

"FARK ETTİĞİMİZ ANDA BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADIK"

Orlando yakınlarındaki Winter Park'taki Rollins College'da buldukları 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk devasa piton hakkında konuşan üniversite öğrencisi Josh Laquis , "Onu fark ettiğimiz anda hepimiz büyük bir şaşkınlık yaşayıp, arabadan indik" dedi. Pitonu 3 kişi yakaladıklarını belirten Laquis, "Steve yılanın kafasını tuttu, Jake kuyruğunu tuttu, ben de bedenini tuttum" dedi.

YAKALADIKLARI PİTON BAŞINA 2500 DOLAR ÖDÜL ALIYORLAR

Florida'da yüzlerce yılan avcısı, Florida'da istilacı bir tür olarak kabul edilen Burma pitonlarını avlayabilecekleri ve binlerce dolarlık ödül için yarışabilecekleri 10 günlük bir yarışma olan "Python Challenge"a katılıyor.

Hem acemi hem de profesyonel avcılar, avladıkları Burma pitonu başına 2,500 dolar ödül alıyor.