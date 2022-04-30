Florida'da yola çıkan timsah trafiği kilitledi - Son Dakika
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Florida'da yola çıkan timsah trafiği kilitledi

30.04.2022 22:24
Florida'da yola çıkan timsah trafiği kilitledi

NEW ABD'nin Florida eyaletinde yola çıkan yaklaşık 3,5 metre boyundaki timsah trafiğin tıkanmasına neden oldu.

NEW ABD'nin Florida eyaletinde yola çıkan yaklaşık 3,5 metre boyundaki timsah trafiğin tıkanmasına neden oldu.

Seminole Bölge Şerifi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Eyalet Yolu 417 üzerinde hareket eden timsah bir saat boyunca trafiği kilitledi.

CNN'e konuşan Şerif ofisinden sözcü Bob Kealing, "Yılın bu zamanı çiftleşme mevsimi olduğu için timsahlar özellikle hareket halinde." dedi.

Kealing, sürücülere yolda bir timsahla karşılaştıklarında acil hattı aramalarını tavsiye ederek, timsaha müdahale edilmeye veya araçla üzerinden geçilmeye çalışılması halinde ciddi risk ve hasar oluşabileceği uyarısında bulundu.

Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayati Koruma Komisyonu personeli, yaklaşık 3,5 metre boyundaki timsahı, geldiği doğal yaşam alanına bırakmak için kontrol altına aldı.

Timsahın, orta Florida'nın Seminole bölgesindeki Jesup Gölü'nden çıkmış olabileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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