Florida eyaletinde Trump ve Biden arasında kıyasıya mücadele
04.11.2020 03:46
ABD'de başkanlık seçimlerinde Doğu Yakası'nda birçok eyalette oy verme işlemi tamamlandı.
ABD'de başkanlık seçimlerinde Doğu Yakası'nda birçok eyalette oy verme işlemi tamamlandı. Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında kıyasıya mücadele sürüyor.
ABD'de başkanlık seçimi tüm hızıyla sürüyor. Tarihi seçimde en çok dikkat çeken eyaletlerden biri Florida oldu. Son açıklanan verilere göre Florida'da oyların yüzde 79'u sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkan Adayı Joe Biden 4 milyon 615 binin üzerinde oy alarak yüzde 49,9, ABD Başkanı Donald Trump ise 4 milyon 542 binden fazla oy alarak yüzde 49,1 oy aldı. Eyalette oy sayımı devam ediyor.
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