NASA, Ay'a gönderilecek kapsülün yakıt tankındaki sızıntıyı önlemeye çalışıyor - Son Dakika
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NASA, Ay'a gönderilecek kapsülün yakıt tankındaki sızıntıyı önlemeye çalışıyor

03.09.2022 21:36

Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna bugün başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuş hazırlıkları devam ederken, NASA teknik ekibi yaklaşık 2 saat önce motor boşluğunda bir sızıntı tespit edildiği için yakıt tankına hidrojen...

Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna bugün başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuş hazırlıkları devam ederken, NASA teknik ekibi yaklaşık 2 saat önce motor boşluğunda bir sızıntı tespit edildiği için yakıt tankına hidrojen pompalamayı durdurduklarını duyurdu.

NASA'nın daha sonra yapılan güncellemede, sızıntı oluşan bölgenin ısıtılarak sorunun giderildiği, kurum direktörü Charlie Blackwell-Thompson'un onayıyla, tanka sıvı hidrojen akışının yeniden başlatıldığı duyuruldu.

Yeni bir sorun yaşanmaması durumunda SLS-Orion uzay aracının uçuş hazırlıklarının yerel saatle 12.15'te tamamlanması bekleniyor.

29 Ağustos'ta planlanan fırlatma, roket motorundaki sızıntının engellenememesi nedeniyle ertelenmişti.

NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemlerinin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek olan "Artemis I" uçuşunda, yolcu barındırmayan kapsülün Ay'ın etrafında geçireceği 6 haftanın ardından Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

4,1 milyar dolara mal olacak test uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek.

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Kaynak: AA

Florida, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA, Ay'a gönderilecek kapsülün yakıt tankındaki sızıntıyı önlemeye çalışıyor - Son Dakika

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