Son Dakika Haberleri: Florida: Okul arazisinin altında 140 mezar tespit edildi
Son Dakika Dünya Florida: Okul arazisinin altında 140 mezar tespit edildi - Son Dakika Dünya

Florida: Okul arazisinin altında 140 mezar tespit edildi

6 saat önce

Okul yönetimi okulun bulunduğu yerin daha önce mezarlık olarak kullanılmış olabileceği yönündeki ihbarın ardından yer altı tarama cihazları ile yaptıkları incelemenin ardından yerin yaklaşık iki metre altında tabutlar olduğunun görüldüğünü açıkladı

Florida: Okul arazisinin altında 140 mezar tespit edildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir lisenin bahçesinde 145 mezar tespit edildi.


Okul yönetimi okulun bulunduğu yerin daha önce mezarlık olarak kullanılmış olabileceği yönündeki ihbarın ardından yer altı tarama cihazları ile yaptıkları incelemenin ardından yerin yaklaşık iki metre altında tabutların görüldüğünü açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:19 
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