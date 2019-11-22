Florida: Okul arazisinin altında 140 mezar tespit edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir lisenin bahçesinde 145 mezar tespit edildi.



Okul yönetimi okulun bulunduğu yerin daha önce mezarlık olarak kullanılmış olabileceği yönündeki ihbarın ardından yer altı tarama cihazları ile yaptıkları incelemenin ardından yerin yaklaşık iki metre altında tabutların görüldüğünü açıkladı.