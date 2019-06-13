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Florida Üniversitesinden Rektör Aldemir'e ziyaret

8 saat önce

Florida Üniversitesi Peyzaj Koruma ve Ekoloji Merkezine bağlı Florida Friendly Lanscaping Program Direktörü Dr. Esen Momol, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Florida Üniversitesinden Rektör Aldemir'e ziyaret, System.String[]
Florida Üniversitesi Peyzaj Koruma ve Ekoloji Merkezine bağlı Florida Friendly Lanscaping Program Direktörü Dr. Esen Momol, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarete Dr. Esen Momol'un yanı sıra ADÜ Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Florida Üniversitesinden Claire Lewis, Jim Fletcher ve Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

Florida Üniversitesi ile ikili bilimsel anlaşma çerçevesinde ADÜ Ziraat Fakültesi ile birlikte iş birliği içinde olduklarını belirten Dr. Esen Momol ve beraberindeki heyet, Ziraat Fakültesinde düzenlenecek etkinlikler hakkında Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e bilgiler verdi.

ADÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, öğretim üyeleri su kirliliği, pestisitler, gübreleme, peyzaj ve bahçe konularında bilgilerin paylaşıldığı seminer ve workshopların, öğrencilerin bilimsel gelişimi açısından oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Ziyarette Dr. Esen Momol, Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e Florida Üniversitesinin sembolü olan timsah rozetini takarken, Rektör de Dr. Esen Momol ve ADÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyelerine bilimsel çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, hediyelerini sundu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
Selçuk, Rektör, Florida, Güncel
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