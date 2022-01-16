Florida'yı hortum vurdu - Son Dakika

ABD'nin Florida eyaletinin güneybatısını vuran hortumda çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü.

ABD'nin Florida eyaletinin güneybatısını hortum vurdu. Lee ilçesi hortumdan en fazla etkilenen bölge olurken, ilçede yer alan Fort Myers'daki Gulf Harbour Yacht & County Club da dahil birçok ev ve iş yeri hasar aldı. Hortumda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, sabah saatlerinde Ulusal Hava Durumu Servisi Florida'nın güneybatısı için kasırga uyarısı yayınlamıştı.

Fort Myers'ın güneyindeki Collier County'deki I-75 eyaletler arası yolda ise şiddetli rüzgar nedeniyle bir tırın devrildiği bildirildi.

(İHA)