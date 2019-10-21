Son Dakika Haberleri: Florin Andone: "Böylesini daha önce görmedim!"
Son Dakika Spor Florin Andone: 'Böylesini daha önce görmedim!'

Florin Andone: "Böylesini daha önce görmedim!"

1 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da Romanyalı golcü Florin Andone, İspanyol AS gazetesine röportaj verdi.

Florin Andone:

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da Romanyalı golcü Florin Andone, İspanyol AS gazetesine röportaj verdi.


Türkiye'deki futbol hakkında konuşan Andone, "İspanya ve İngiltere'de çok güzel stadyumlarda oynadım. Galatasaray ile 4 maça çıktım ama hayatımda daha önce böyle bir ortam görmedim. Türkiye'de insanlar futbol ile yaşıyor, futbol ile ölüyor. Galatasaray, Türkiye'de Real Madrid veya Barcelona gibi. Maçlara gittiğimizde orada bizi daha otobüste karşılıyorlar, moral veriyorlar." dedi.


Real Madrid, Devler Ligi'nde oynadığı son Club Brugge maçında, 1 puanı 85'te kurtarmıştı...


"RONALDO SONRASI REAL MADRID..."


Real Madrid maçı hakkında da görüşlerini paylaşan Romanyalı futbolcu, "Real Madrid, 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı dönemdeki gibi değil. Bazı zorluklar yaşıyorlar ama hala dünyanın en iyilerinden biri. Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasından sonra güç kaybettiler. Real Madrid'e saygı duyuyoruz ama onlardan korkmuyoruz. Real Madrid'i yenebileceğimizi veya en kötü puan alabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.


Real Madrid, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:11 
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