Florin Andone: "Cordoba'ya dönmek isterim" | Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Florin Andone: 'Cordoba'ya dönmek isterim' | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Florin Andone: "Cordoba'ya dönmek isterim" | Transfer Haberleri

6 saat önce

Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Florin Andone yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak. Romanyalı futbolcu antrenmanlarına bireysel olarak devam ediyor.

Florin Andone:

Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Florin Andone yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak. Romanyalı futbolcu antrenmanlarına bireysel olarak devam ediyor.


"DÖNMEK İSTERİM AMA..."


İspanya basınında Florin Andone, idmanlarına devam ettiği İspanya'nın Cordoba şehrinde, "Herkes Cordoba'ya geri dönmeyi isteyeceğimi bilir, bu konuda bir kuşku yok. Menajerim, eşim, herkes bunu istediğimi bilir. Ancak ben La Liga'daki Cordoba'ya dönmek isterim, daha alt liglerde olan bir takıma değil" dedi.


"DİZİMDE BİR SORUN VAR"


Sakatlığı ile ilgili de konuşan Rumen oyuncu, "Dizimde bir sorun yok, şu anda iyi hissediyorum, bu müthiş. En önemli şey, iyi bir şekilde geri dönmek" ifadelerini kullandı.


2014-2016 yılları arasında Cordoba'da oynayan Florin Andone bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 6 maçta oynadı ve 2 gollük katkı sağladı.(Sporx)

Galatasaray, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:48 
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