Florin Andone'den sakatlık açıklaması

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Rumen futbolcu, "İyileşmek için ve eski formumu yakalamak için elimden geleni yapacağım. Buradaki işim henüz bitmedi. Şu an olduğum durum için gerçekten üzgünüm. Bu harika takım için sahadaki her şeyi vermeye çok odaklandım, ancak bazen bu tür şeyler futbolda oluyor ve onları kontrol edemiyorsunuz. İyi bir iyileşme elde etmek ve mümkün olan en kısa sürede formda olmak için elimden geleni yapacağım. İşimi burada bitirmedim, henüz en iyisi gelmedi." mesajını gönderdi.



Andone'nin yokluğunda Radamel Falcao'nun dönüşü daha da önem kazanırken, teknik direktör Fatih Terim'in altyapıdaki Erencan Yardımcı'yı A Takım'a yükselteceği konuşuluyor.

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"Şu an olduğum durum için gerçekten üzgünüm. Bu harika takım için sahadaki her şeyi vermeye çok odaklandım, ancak bazen bu tür şeyler futbolda oluyor ve onları kontrol edemiyorsunuz. İyi bir iyileşme elde etmek ve mümkün olan en kısa sürede formda olmak için elimden geleni yapacağım. İşimi burada bitirmedim, henüz en iyisi gelmedi."