Son Dakika Haberleri: Florin Andone'den sakatlık açıklaması
Son Dakika Spor Florin Andone'den sakatlık açıklaması - Son Dakika Spor

Florin Andone'den sakatlık açıklaması

7 saat önce

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Rumen futbolcu, "İyileşmek için ve eski formumu yakalamak için elimden geleni yapacağım. Buradaki işim henüz bitmedi.

Florin Andone'den sakatlık açıklaması, System.String[]

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Rumen futbolcu, "İyileşmek için ve eski formumu yakalamak için elimden geleni yapacağım. Buradaki işim henüz bitmedi. Şu an olduğum durum için gerçekten üzgünüm. Bu harika takım için sahadaki her şeyi vermeye çok odaklandım, ancak bazen bu tür şeyler futbolda oluyor ve onları kontrol edemiyorsunuz. İyi bir iyileşme elde etmek ve mümkün olan en kısa sürede formda olmak için elimden geleni yapacağım. İşimi burada bitirmedim, henüz en iyisi gelmedi." mesajını gönderdi.


Andone'nin yokluğunda Radamel Falcao'nun dönüşü daha da önem kazanırken, teknik direktör Fatih Terim'in altyapıdaki Erencan Yardımcı'yı A Takım'a yükselteceği konuşuluyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,


"Şu an olduğum durum için gerçekten üzgünüm. Bu harika takım için sahadaki her şeyi vermeye çok odaklandım, ancak bazen bu tür şeyler futbolda oluyor ve onları kontrol edemiyorsunuz. İyi bir iyileşme elde etmek ve mümkün olan en kısa sürede formda olmak için elimden geleni yapacağım. İşimi burada bitirmedim, henüz en iyisi gelmedi."

Radamel Falcao, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi Selin Ciğerci'den iddialı açıklama: Paris Hilton'dan daha güzelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 01:06:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Florin Andone'den sakatlık açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]